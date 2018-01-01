رئيس المصري: إسلام عيسى ليس للبيع ولن يرحل

رئيس الفريق البور سعيدي يرد على الأخبار التي انتشرت برحيل لاعب الفريق إلى الزمالك

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد سمير، حلبية رئيس النادي المصري البور سعيدي، أن إسلام عيسى لاعب الفريق لن يرحل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال حلبية في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "فكرة التخلي عن أعمدة الفريق الرئيسية، ومن بينها إسلام عيسى ليست مطروحة على الإطلاق".

وواصل: "لم ندخل في أي مفاوضات مع أي فريق، لبيع اللاعب، كل هذه أخبار مغلوطة، في خلال أسبوع واحد تحدث الجميع عن انتقاله إلى ثلاثة فريق مصرية".

وتابع: "اللاعب ليس للبيع، وتداول مثل هذه الأخبار بكثرة، هدفه هو إثارة البلبلة داخل جماهير الفريق، المجلس فقط يقوم في الفترة الحالية بالتفاوض مع اللاعبين الذين طلب إيهاب جلال التعاقد معهم".

الجدير بالذكر أن بعض الأخبار انتشرت في الفترة الأخيرة، باقتراب رحيل إسلام عيسى صاحب الـ 22 عاماً، إلى صفوف الزمالك.