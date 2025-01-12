بعودة الهداف التاريخي .. رئيس العروبة ينذر ميتروفيتش ورونالدو وبنزيما بعد التعاقد مع عمر السومة

بعد مرور 14 جولة على دوري روشن

أعرب مؤنس الضوي، رئيس نادي العروبة، عن سعادته بالتعاقد مع النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي الأسبق، من أجل دعم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

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وذكرت تقارير بأن العروبة اتفق مع السومة، الذي سيرتدي القميص رقم 9، على الانتقال إلى ممثل الجوف، لمدة 6 شهور، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء تعاقده مع العربي القطري، على أن يحصل اللاعب على ما يتخطى 900 ألف دولار، مع تفعيل بند التجديد لموسم إضافي، حال رغبة الطرفين.

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وقال الضوي، عبر "الميدان الرياضي" إن عمر السومة يعد إضافة كبيرة لفريق العروبة، وسينافس على لقب هداف دوري روشن السعودي، هذا الموسم، مضيفًا أنه سيكون رقمًا صعبًا في الدوري، وسيعيد الأرقام التي قدمها مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن ثقته الكبيرة في اللاعب.

ولعب السومة في صفوف الأهلي، خلال الفترة بين 2014 و2022، ولعب دور البطولة في قيادة الراقي للتتويج بألقاب كأس ولي العهد بموسم 2014-2015، ثم ثلاثية دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر بموسم 2015-2016.

وتوج السومة بلقب هداف دوري المحترفين السعودي "ثلاث" مرات، فيما يتزعم المهاجم السوري، صدارة الهدافين التاريخيين للدوري، برصيد 144 هدف.

ومن المنتظر أن يلعب السومة أولى مبارياته مع العروبة، في مواجهة الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الجمعة، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن العروبة يحتل المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.

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ويتزعم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، صدارة هدافي دوري روشن، هذا الموسم، برصيد 12 هدفًا، فيما يأتي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في الوصافة بـ11 هدفًا، ثم كريم بنزيما، قائد الاتحاد، بـ10 أهداف.