إشادة حقيقية أم سخرية؟ .. رئيس الشباب يمدح حكم مباراة الهلال ويتمنى عدم إصابة سالم الدوسري بالصليبي

هل يشيد رئيس الشباب بالحكم أم يسخر منه؟

وجه محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، تصريحات جدلية، حول مباراة الديربي أمام الهلال، مُعلقًا على قرارات حكم اللقاء الذي أقيم ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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وقلب الهلال تأخره إلى فوز على مضيفه الشباب بنتيجة (2-1)، حيث تقدم عبد الرزاق حمد الله، بهدف لليوث، قبل أن يرد الزعيم بثنائية عن طريق الصربي سيرجي سافيتش، في ديربي شهد طرد لاعب من كل فريق، وهما نادر الشراري وخاليدو كوليبالي.

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وقال المنجم، عبر تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ"، "أعتقد أنها كانت مباراة على قدر التوقعات، فنيًا وجماهيريًا، وحتى تحكيميًا، وظهر فيها الشباب والهلال بالمستوى، والأهم هو التحكيم اليوم، يجوز أني لم أتطرق للإشادة بحكم مسبقًا، ولكن حكم اليوم (التركي خليل ميلير)، أجبرني بأن أشيد به".

ووجه المنجم تصريحًا جدليًا، حول الواقعة التي تسببت في طرد لاعب الشباب نادر الشراري، بداعي التدخل على سالم الدوسري، قائد الهلال، ليعلق رئيس شيخ الأندية، قائلًا "أتمنى الدوسري لم يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي، لأن تدخل نادر قوي".

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في المقابل، وجه المنجم رسالة هجومية، ضد من وصفهم بأنهم يحتاجون للتثقيف بشأن تاريخ الرياضة السعودية، قائلًا إنه يعاتب على استقطاب نقاد رياضيين، لا يعلمون تاريخ الشباب، الذي فاز بـ6 ألقاب للدوري، و7 بطولات خارجية، وأول نادٍ يحقق جميع البطولات السعودية، ويحقق 3 دوريات متتالية، مضيفًا "الشباب (نجم شباك)، ولا يمكن أن تصنع منتجًا قويًا من غيره".

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وتجمد رصيد الشباب عند 22 نقطة، في المركز الخامس من جدول دوري روشن، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، بينما رفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة، في وصافة الترتيب.