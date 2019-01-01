رئيس السيري آ: قد نخفض عدد الأندية لـ18 فريقًا

الأمر تحت الدراسة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جايتانو ميتشي رئيس السيري آ بأن قرار تخفيض أندية البطولة إلى 18 فريقًا بيد الرابطة، مؤكدًا أنه قيد الدراسة.

وأشاد ميتشي بالتنافس الشديد على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في البطولة، لكنه انتقد غياب تلك المنافسة على لقب البطولة، آملًا أن يعود ثنائي ميلانو "ميلان وإنتر" لمنافسة يوفنتوس على اللقب.

إذ قال "وجود ميلان وإنتر في الصراع سمح لأندية أخرى بالفوز بالاسكوديتو خلال تاريخ البطولة، أقول هذا دون التقليل من جهد روما ونابولي وما فعلاه لمنافسة يوفنتوس خلال المواسم الاخيرة".

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وعن عدد أندية البطولة، قال "كل البطولات الأوروبية الكبرى باستثناء البوندسليجا تتكون من 20 فريقًا. المجلس الفيدرالي الأخير وافق على مبادرة تسمح للرابطة باتخاذ القرار إن أرادت بتقليل عدد الفرق من 20 إلى 18".

أتم "سنتخذ القرار بمجرد أن نُقيم السلبيات والإيجابيات، لكن من الرائع أن يسمح اتحاد الكرة لكل رابطة لتقرر النظام المناسب لها".

يُذكر أن السيري آ كان يتكون من 18 فريقًا حتى قررت الرابطة زيادة العدد إلى 20 عام 2004.