رئيس الزمالك يوجه رسالة للجمهور واللاعبين: البطولات رزق

الفارس الأبيض يحتاج للفوز بهدفين دون استقبال أي أهداف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة تشجيعية لجمهور ناديه واللاعبين قبل مواجهة نهضة بركان المغربي المصيرية، المنتظر إقامتها الليلة.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق البركاني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال رئيس القلعة البيضاء، في تصريحاته لقناة "المحور":"من فضلكم العالم كله يتابعنا، والكأس سيكون لنا بأمر الله، أنا كمجلس إدارة وفرت علاج نفسي للاعبين وطائرات خاصة ومكافآت ورواتب مدفوعة، وأنت دوركم التشجيع حتى آخر لحظة، لا أريد مجرد متفرجين بل أريد تشجيع حماسي طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف: "لا نريد استخدام الشماريخ، حتى لا نعاقب في كأس السوبر الأفريقي حال حصولنا على اللقب، ولا نريد سماع سباب لأي جهة، وعلينا أن نستقبل الفريق المغربي أفضل استقبال".

جروس: لن نفرط في الكونفدرالية وواثق من شجاعة وذكاء اللاعبين

رئيس الزمالك تابع: "بذلنا كل جهدنا، والدور على الجهاز الفني واللاعبين وتشجيعكم، وتوفيق ربنا هو الأول والأخير، والبطولات رزق، أدعو كافة الجماهير للمساندة، وأشكر كل الجماهير بما فيهم الأهلي على الحالة التي أراها في الشارع منهم، علينا التفرقة بين الأهلي الكيان الكبير ومجلس الإدارة الحالي، هناك أهلاوية كُثر قاموا بشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية لمؤزارة الزمالك، هؤلاء هم الأهلاوية الفرز الأول".

واختتم: "ثقتي في هذا الجيل المحترم بلا حدود، هم رجال وأبطال، هم من صنعوا اسمهم في التاريخ بالدوري والكأس والسوبر والسوبر المصري السعودي، وإن شاء الله الدوري من نصيبنا، ولو أراد الله سنحصد على لقب الكونفدرالية، على اللاعبين فقط أن يبذلوا كل الجهد ويثقوا في توفيق الله لهم".

يذكر أن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد انتهى بفوز الفريق البرتقالي بهدف وحيد، في اللحظات الأخيرة، في 19 من الشهر الجاري.