رئيس الزمالك يهاجم حكم لقاء النجم ويطلب إقامة النهائي على استاد القاهرة

هل ينجح الزمالك في التتويج بالكونفدرالية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن أنه طلب من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إقامة مباراة عودة نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سيلعب ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في المغرب، ولقاء العودة سيقام يوم 26 من نفس الشهر.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات لقناة المحور: "يجب محاكمة الحكم الكونغولي ندالا نجامبو، والذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي".

وتابع: هذا الحكم كان يريد أن يفعل مصيبة خلال المباراة، ولا أعلم لماذا أنذر محمود جنش حارس المرمى، فهو كان يرغب في احتساب ركلة جزاء".

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وواصل: "لو توج جروس بالدوري والكأس والكونفدرالية، من المستحيل الاستغناء عنه، حتى لو كان أسوء مدرب في العالم".

وأردف: "نصف بطولات نادي الزمالك جاءت في عهدي، ولا أريد سوى سعادة جماهير القلعة البيضاء، ولا يوجد مشاكل معهم، إلا فقط من يسب مؤسسات الدولة".

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الزمالك وصل إلى المباراة النهائية، بعد تخطي فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، ليواجه نهضة بركان المغربي بالنهائي.