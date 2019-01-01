رئيس الزمالك يُطلق مبادرة لإنهاء الخلاف مع محمود الخطيب

رغبته في فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب من أجل إنهاء جميع الخلافات بينهما

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن رغبته في اطلاق مبادرة من أجل انهاء الخلاف مع رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

رئيس الزمالك أكد في تصريحات تلفزيونية رغبته في فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب من أجل إنهاء جميع الخلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الآونة الأخيرة حالة جدل كبيرة جدًا بين إدارة الأهلي والزمالك، بسبب وجود بعض التعديات اللفظية من قبل رئيس الزمالك تجاه مسؤولي الأهلي، وقيما الأخير بتقديم شكوى ضد مرتضى منصور في جميع الجهات المختصة.

في الإطار نفسه، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين في تصريحات تلفزيونية دعمه لمبادرة مرتضى منصور، مؤكدًا رغبة الأخير في إنهاء كافة الخلافات الأهلي تحت رعاية وزير الرياضة.

تركي آل الشيخ : الأهلي لا يقف على أحد ومستعد للمساهمة في علاج محمود الخطيب

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي مع بالتزامن مع إعلان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن فتح صفحة جديدة مع الأهلي واستعداده لتحمل تكاليف علاج رئيس الأهلي محمود الخطيب، للتأكيد على قيمته وعدم وجود خلافات بينهما.