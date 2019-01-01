رئيس الزمالك يدعو مجلس إدارة الأهلي لنهائي الكونفدرالية

الزمالك يلعب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد القادم أمام نهضة بركان

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدعوة إلى رئاسة مجلس إدارة الأهلي، لحضور نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان.

ويستضيف الزمالك نظيره بركان، مساء الأحد القادم في إياب بطولة الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "دعونا مجلس إدارة الأهلي، ومجالس إدارة كل الأندية المصرية لحضور المباراة النهائية".

وتابع: "كذلك ندعو أعضاء اللجنة الأوليمبية لحضور المباراة".

💬- رئيس الزمالك: أبارك للاعبين وسأمنحهم المكافأة التي وعدتهم بها، لأنهم رجال، لكن لن يكون هناك مكافأة للجهاز الفني، لسبب بسيط، لأن هناك ثلاثة تغييرات مسموح بها أثناء المباراة، وهم أجروا تغييرين فقط. pic.twitter.com/8dS8esajUT — جول مصر (@goaleg) May 20, 2019

وتعرض الزمالك إلى الخسارة بهدف نظيف، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على الملعب البلدي لبركان، عن طريق لابا كودجو في الوقت القاتل.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين من أجل أن يتوج بالبطولة.