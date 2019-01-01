رئيس الزمالك يحذر نهضة بركان من تكرار ما حدث أمام الصفاقسي

رئيس الزمالك يوجه رسالة شديدة اللهجة لرئيس نادي نهضة بركان

فيسبوك تويتر بلال محمد

حذر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نظيره رئيس نادي نهضة بركان المغربي، من تكرار ما حدث في مباراة الفريق المغربي، أمام الصفاقسي في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفاً يوم الأحد 19 مايو، على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية على الملعب البلدي لبركان.

وشهدت مباراة نهضة بركان والصفاقسي، في إياب نصف نهائي البطولة العديد من أحداث الشغب واعتراضات من الجانب التونسي على معاملة بركان وحكم اللقاء.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "نكن كل الاحترام للشعب المغربي، ولا نريد أن يتسبب رئيس نهضة بركان في توتر العلاقات بين الجانبين".

ووجه رسالة إلى رئيس نهضة بركان وقال له: "إذا كنت سعيد أنك نائب رئيس الاتحاد الأفريقي فلا تنس أن مقر الاتحاد يوجد في القاهرة".

وتابع: "لا يصح على الإطلاق ما حدث أمام الصفاقسي، ولا يجب أن يتكرر أو يحدث أمام الزمالك، نحن لسنا في معركة، إذا أراد أي فريق الانتصار فيحدث ذلك داخل الملعب فقط".

من زيارة نجوم الزمالك لمستشفى 57357 🏩🔴⚪️



(@ZSCOfficial :📸) pic.twitter.com/bfp0bGyGB2 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "فريق نهضة بركان سيأتي إلى مصر وسنستقبلهم أفضل استقبال، ونريد المعاملة بالمثل".

الجدير بالذكر ان مباراة الإياب، ستكون يوم 26 مايو في مصر.