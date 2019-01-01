رئيس الزمالك : لن نلعب السوبر الإفريقي في قطر حتى لو هبط فريقي للدرجة الثالثة

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وقع عقدًا العام الماضي مع قطر بشأن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي

ماجد جزر

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور رفضه القاطع لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد وقع عقدًا العام الماضي مع قطر بشأن استضافة مباراة كأس السوبر الإفريقي لمدة 3 سنوات.

رئيس الزمالك قال في تصريحات تلفزيونية: "لن ألعب في قطر، ولن أذهب إلى هناك أنا أو أي لاعب وإداري في الفريق لو انطبقت السماء على الأرض".

وأضاف منصور : "مستعد لخوض اللقاء في تونس على ملعب رادس الذي يحتضن مباريات الترجي، وعلى أتم الجاهزية للدخول في أزمة جديدة مع الكاف في حالة الإصرار على إقامة اللقاء في قطر".

وعن ضعف موقفه قال : "سأجهز مفاجأة كبيرة للرد على الكاف في حالة التمسك بقراره، ولن أتراجع عن هذا الأمر حتى لو تم إيقاف الفريق 3 سنوات والهبوط للدرجة الثالثة“.

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يُذكر أن نادي الزمالك سيشارك في مباراة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، بينما يلعب الترجي التونسي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.