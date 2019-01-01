النتائج المباشرة
الدوري المصري الممتاز

رئيس الزمالك: عبد الله السعيد معنا من الموسم القادم

التعليقات()
رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء يلمح بإمكانية التعاقد مع عبد الله السعيد في الفترة القادمة

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

ألمح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إمكانية ضم فريقه لعبد الله السعيد، لاعب الأهلي الأسبق وبيراميدز الحالي بداية من الموسم المقبل.

وتعاقد بيراميدز مع السعيد، منذ أيام، بعدما فسخ عقد بالتراضي مع نادي أهلي جدة السعودي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تلفزيونية: "عبد الله السعيد في الزمالك بداية من الموسم القادم، لقد جعلته يوقع معنا الموسم الماضي، لحرق قلب الأهلي فقط بعدما حدث مع أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق".

اختيارات المحررين

وواصل: "الزمالك قادر على التعاقد مع أي لاعب، وعبد الله السعيد في الزمالك الموسم القادم، أكرر ذلك وسترونه ان شاء الله".

ووقع عبد السعيد مع الزمالك، أثناء الأزمة الشهيرة عند تجديد تعاقده مع الأهلي، قبل أن يحترف في الدوري الفنلندي، ومنه إلى الأهلي السعودي ثم بيراميدز.

الجدير بالذكر أن السعيد قاد بيراميدز، لتحقيق الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في أول ظهور له مع فريقه الجديد، مساء الجمعة الماضي.

الموضوع التالي:
الفواز: نثق في لاعبي الأخضر للوصول لأبعد نقطة في كأس آسيا
الموضوع التالي:
موعد مباراة ليفربول القادمة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
الموضوع التالي:
كلوب يكشف عن إصابة لوفرين
الموضوع التالي:
ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على ضم مدافع بورتو
الموضوع التالي:
فيل جونز: نحن لم نحقق شيئًا بعد!
إغلاق