رئيس الزمالك: تعهدات الحماية وراء استقبال البعثة بهذا الشكل

مرتضى منصور، يتحدث عن استقبال الجماهير الحافل لبعثة الفريق الأبيض في قطر.

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من لاعبي فريقه، عدم التهاون خلال مباراة الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي المقبلة.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "الفريق الأبيض يمثل مصر، وحصلنا على تعهدات لحماية لاعبينا في قطر، وهذا سبب استقبال البعثة بهذا الشكل".

رئيس الزمالك تابع: "هذه هي مصر التي استقبلت الفريق الأبيض في قطر، الزمالك يمثل مصر في قطر حاليًا".

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وواصل: "لا نريد أن يقلل أحد من قوة نادي الترجي التونسي، لأنه فريق كبير وعريق، ويتصدر الدوري التونسي، وأشكر الجالية المصري وجماهير الزمالك في الدوحة، على الاستقبال الحافل".

فيديو - استقبال حافل لبعثة الزمالك في الدوحة

واختتم مرتضى منصور تصريحاته متحدثًا عن قناة نادي الزمالك، حيث قال: "اجتمعنا مع إعلام المصريين، وتم التنسيق للعديد من الأمور، والاتفاق على عقد اجتماع كل يوم خميس، وهدفنا مليون مشاهدة يوميًا، بعد زيادة الإعلانات".

الترجي التونسي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، سيواجه الزمالك "بطل كأس الكونفدرالية"، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.