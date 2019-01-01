رئيس الرجاء يعد الجماهير بالمزيد من الصفقات

الرجاء قام بضم 3 لاعبين حتى الآن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد جواد الزيات رئيس الرجاء المغربي جماهير الفريق بضم المزيد من اللاعبين قبل غلق سوق الانتقالات.

ويُعد الرجاء أكثر أندية البطولة المغربية نشاطًا في الميركاتو الصيفي، إذ ضم الثلاثي باتريس نجوما وساليف كوليبالي ومحسين متولي، ويُفاوض حاليًا عددًا من اللاعبين أبرزهم أحمد حمودان وعمر العرجون بجانب كريم بركاوي لاعب حسنية أكادير.

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ورد الزيات خلال تصريحات متلفزة على مطالبة الجماهير بضم المزيد من اللاعبين بهدف العودة لمنصات التتويج في الموسم القادم بالتأكيد على سعي الإدارة لمواصلة الدعم لكن ضمن الحدود المالية المتاحة.

مضيفًا "لقد وعدت الجماهير فور نهاية الموسم بالمزيد من المفاجآت، وقد وفقنا ولله الحمد في ضم عدد من اللاعبين المميزين، وقد نضيف لتلك القائمة لاعبًا أو أكثر في الفترة القادمة وبعدها نغلق سوق الانتقالات الخاص بنا".

يُذكر أن الرجاء أنهى الموسم الأخير من البطولة المغربية للمحترفين في المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق 4 نقاط عن البطل الوداد.