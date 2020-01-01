رئيس الرائد يكشف عن مصير صالح الشهري مع الهلال

اللاعب كان مكسبًا لفريق الهلال في هذا الموسم

كشف فهد المطوع رئيس نادي الرائد الحالي عن مستقبل اللاعب صالح الشهري المُعار إلى نادي الهلال السعودي.

وقال المطوع في تصريحات لصحيفة "الرياض" : "صالح الشهري لاعب كبير ويمتلك إمكانات فنية عالية ، وقدم مستوى فني ممتاز مع الهلال.

وتابع المطوع بأن اللاعب كان مكسبًا لفريق الهلال في هذا الموسم، ولا يزال لاعبًا ومازال عقده ساريًا مع الرائد حتى الآن.

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وحول مستقبل اللاعب خلال الفترة المُقبلة قال : "حتى هذه اللحظة اللاعب سيعود للرائد بعد انتهاء الموسم ولم تتم مخاطبتنا من نادي الهلال".

وعن إمكانية الموافقة على تمديد فترة إعارته قال : "لو خاطبنا الهلال بتمديد إعارة اللاعب سنوافق بكل تأكيد والأولوية في ذلك ستكون لنادي الهلال".

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وأنهى المطوع تصريحاته : "الشهري يعد صاحب أعلى معدل تهديفي في الفريق عطفاً على الدقائق التي لعبها، أعتقد أنه كان مكسباً لفريق الهلال هذا الموسم ولا يزال لاعباً في الرائد، حيث يتبقى له موسمين".