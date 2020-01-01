رئيس الرائد: الحكم تأثر ببيان النصر وتسبب في خسارتنا برباعية

فهد المطوع يتهم لجنة التحكيم بالتسبب في الخسارة من النصر برباعية.

يرى فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، أن البيان الذي أصدره نادي النصر كان السبب في خسارته برباعية، حيث أثر على صافرة المواجهة التي جمعت بينهما.

الرائد تلقى الخسارة من النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المطوع قال خلال تصريحات لقناة 24 الرياضية السعودية: "حكم المباراة كان من أسوء من قادوا المباريات بالدوري السعودي، ولن أعلق على تدخلات تقنية حكم الفيديو، ولكنه كان سيء بشكل كبير".

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رئيس الرائد تابع: "قد يربط البعض تصريحاتي بالهزيمة التي تلقاها الفريق، ولكن حديثي هنا لأنني أعتقد بأن بيان النصر ضد رئيس لجنة الحكام كان له تأثيرًا مباشرًا على المباراة".

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وأقيمت مباراة النصر والرائد تحت قيادة الحكم المجري توماس بوجنار، حيث ألغى هدفين للرائد بداعي التسلل، كما تراجع عن احتساب ركلة جزاء له بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".

وكان نادي النصر قد أصدر بيانًا بعد الجولة 20 التي شهدت تعادلته أمام الأهلي بهدفين لمثلهما، مطالبًا خلاله بتغيير الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام.