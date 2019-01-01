رئيس التعاون: لم اتحدث مع اللاعبين قبل المباراة النهائية

التعاون يحقق بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون على أنه لم يتحدث مع لاعبي فريقه، قبل نهاية كأس خادم الحرمين الشريفين، لأنه يعلم أنهم سيكونون في الموعد.

وحقق التعاون بطولة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي جمعهم على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال القاسم في تصريحات عقبت اللقاء: "أشكر اللاعبين وخادم الحرمين الشريفين، التعاون استحق البطولة، لقد بذلنا الكثير من الجهد لها".

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وتابع: "الكثير وقف بجوارنا لتحقيق هذه البطولة، اللاعبون كانوا رجال وفي الموعد، لم أتحدث معهم قبل المباراة لأنني أعلم أنهم سيقدمون أفضل ما لديهم".

وأتم تصريحاتهم مازحاً: "كل ما يطلبونه سيكون حاضراً، كهدية لهم على مجهودهم في الفوز بالبطولة".

وبعد فوز اليوم، ضمن التعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، وقام الحساب الرسمي للبطولة على موقع تويتر بتهنئة الفريق بهذه المناسبة.

. @AltaawounFC يتوج بطلًا لكأس الملك لأول مرة في تاريخه! أهلًا بكم في #دوري_أبطال_آسيا 2020 🙌🏻😍. pic.twitter.com/r8t0g1zULJ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 2, 2019

الجدير بالذكر ان التعاون يحتل المركز الرابع في جدول الدوري السعودي، برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الشباب صاحب المركز الثالث.