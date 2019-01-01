رئيس الاتحاد : نرفض الاستفزاز واجتماع عاجل مع رئيس لجنة الحكام

طالب رئيس العميد بعقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر لؤي هشام ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي عن عدم رضاه على ما يُقدمه التحكيم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب رئيس العميد بعقد اجتماع فوري مع رئيس لجنة الحكام هذا الأسبوع للإصرار على المحافظة على حقوق النادي.

لؤي ناظر قال عبر حسابه في "تويتر" قائلًا : "الوضع لا يستحمل المجاملات ولا الاستمرار في استفزاز جماهير نادي الاتحاد".

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وأضاف : "سنستمر في حصد النقاط بإذن الله وسنصل للأمان عاجلاً أم آجلاً. كل مباراة تعتبر مصيرية وكل نقطة تقربنا لخط الأمان. لابد أن نضع ثقلنا وثقتنا في الفريق إلى آخر لحظة".

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لؤي أكمل : "هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعًا "تستحق" أن يراجعها حكم الساحة. "تستحق" - يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها، وعدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تمامًا أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول، والقرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها".

وجاء ذلك بعد تعادل الاتحاد أمس الجمعة مع الرائد 1-1 في الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

هناك ثلاث حالات واضحة لنا جميعا "تستحق" أن يراجعها حكم الساحة. "تستحق" - يعني لازم يشوفها ويتخذ قراره بعد مراجعتها.



عدم لفت نظره من قبل حكم الفار وتجاهلها تماما أمر مستفز وغير مقبول وغير معقول. القرار النهائي للحكم بس لماذا ما يراجعها؟ — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) February 16, 2019

ويعاني الاتحاد في سلم ترتيب فرق الدوري , إذ يقبع الفريق في المركز ما قبل الأخير بـ 15 نقطة مع بقاء 10 جولات على نهاية الموسم.