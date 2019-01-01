رئيس الاتحاد: رودريجز لم يرحل مجانًا، لكن لن أكشف التفاصيل

الكثير من الجدل رافق رحيل اللاعب عن الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي أن اللاعب جاري رودريجز لم يرحل لفريق فيناربخشة مجانًا، لكنه رفض في نفس الوقت الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

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وأثار انتقال رودريجز جدلًا واسعًا لدى متابعي الدوري السعودي، إذ قيل أنه انتقل بالإعارة المجانية مع تحمل الاتحاد لتكاليف رواتبه خلال الموسم الجاري.

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الحائلي وخلال تصريحاته لبرنامج في المرمى على قناة العربية نفى هذا الأمر تمامًا، بقوله "رودريجز أعير ولم ينتقل نهائيًا بالمجان للنادي التركي".

أضاف حول أسباب التخلي عنه بتلك الطريقة "التقرير الفني للمدرب أكد عدم الحاجة لرودريجز، ولذا رأينا في مجلس الإدارة أن مصلحة الاتحاد العامة تتطلب انتقاله لدوري متابع لتسويقه بالشكل المطلوب".

"نتمنى نجاحه لنعوض شيئًا من المبالغ التي دفعناها لأجله، أو الاستعانة به مستقبلًا إن ارتقى مستواه للمستوى الفني المطلوب".

"اللاعب لم ينتقل بالمجان، هذا كلام غير صحيح أبدًا، وفرنا مبلغًا كبيرًا للاتحاد وهناك تفاصيل واتفاقيات مالية مع النادي التركي لكني لن أكشف عنها. نحن رأينا أن هذا هو الأفضل لرفع القيمة السوقية له ولتوفير مبالغ رواتبه عن النادي".

وأمام إصرار مقدم البرنامج على السؤال حول من يتحمل رواتب مهاجم الرأس الأخضر هذا الموسم، رفض الحائلي الكشف عن الأمر مؤكدًا أنهم في الاتحاد والنادي التركي يتحملون معًا تلك الرواتب لكن دون أن يُقدم أي تفاصيل إضافية، موضحًا أنهم في تركيا سُئلوا عن الأمر كذلك ولم يتحدثوا احترامًا للاتفاق المبرم بين الناديين.