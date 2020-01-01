رئيس الاتحاد الهولندي: الدوري الإنجليزي لن يستكمل هذا الموسم

خبر ليس ساراً لمشجعي ليفربول

توقع جاست سبي، رئيس الاتحاد الهولندي، أن الدوري الإنجليزي لن يستكمل هذا الموسم كما حدث في بلاده خلال الأيام الماضية.

وأعلنت هولندا إلغاء كافة المسابقات الكروية، وذلك دون إعلان بطل للدوري، مع منع الهبوط والترقي، في قرار أثار جدلاً كبيراً.

اقرأ أيضاً: وأخيرًا.. آرسنال أول نادٍ إنجليزي يستأنف تدريباته بعد كورونا

المزيد من الفرق

وقال سبي مع "بي بي سي": "كان قراراً صعباً لأنك تريد الأمر أن يحدث في الملعب، وليس عبر ثلاثة أشخاص خلف مكاتب".

وأضاف: "هناك من فاز وخسر بسبب هذا القرار، كان يوماً سيئاً للغاية، نشعر بالحزن ونتعاطف مع المتضررين من الأندية والمشجعين".

وواصل الرئيس: "عودة بقية الدوريات؟ أمر صعب، وفي بريطانيا الوضع لا يختلف، سيتمسكون بخيط رفيع من الأمل لطالما وُجد".

وختم: "لنكن واقعيين الأمر صعب الحدوث، لن ينتهي هذا الدوري وسنرى، البريميرليج تحتاج أسابيع للختام وهذا صعب للغاية".

وحتى الآن لم يُعلن قرار نهائي بخصوص مصير الدوري الإنجليزي بمختلف درجاته، ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 82 نقطة، ويفصله ست نقاط عن التتويج رسمياً.