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كأس الاتحاد الأفريقي

رئيس الاتحاد التونسي: تقارير لقاء الصفاقسي وبركان مفزعة جدًا

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هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارات حاسمة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، على أن التقارير التي قدمها حكم ومراقب مباراة نهضة بركان، إلى الاتحاد الإفريقي "كاف" بها تفاصيل مفزعة جدًا.

الجريء قال خلال تصريحات تليفزيونية: "التقارير التي اطلعت عليها تضمنت اتهامات خطيرة للصفاقسي التونسي، وتم ذكر أسماء 3 لاعبين و3 مسؤولين".

رئيس الاتحاد التونسي تابع: "لم يشير تقرير الحكم إلى العنف الذي تعرض له الصفاقسي، وحرصنا على تقديم دلائل على ما تعرض له الفريق التونسي، وننتظر إنصاف الكاف".

وكانت لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي "كاف" برئاسة الجنوب إفريقي رايمون هاك، قد عقدت أمس الأحد جلسة للنظر في الأحداث، التي جاءت بعد مباراة نهضة بركان والصفاقسي.

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وديع الجريء تولى الدفاع عن الصفاقسي في القضية، وقدم ملفًا كاملًا تم إعداده بالتنسيق مع الصفاقسي، مدعومًا بالصور والفيديوها.

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