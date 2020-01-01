رئيس الاتحاد الإيطالي: الموسم قد ينتهي في أكتوبر

فيروس كورونا يواصل وضع علامات الاستفهام حول مستقبل كرة القدم

قال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن انتهاء الموسم الحالي في سبتمبر أو أكتوبر فرضية مطروحة ويمكن أن تحدث.

وكان الموسم قد توقف في إيطاليا عقب إصابة المدافع دانييلي روجاني نجم يوفنتوس بفيروس كورونا، قبل أن تتعدد الإصابات بالفيروس بين اللاعبين.

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وحول ذلك، فإنه مع تفاقم الوضع في إيطاليا، لا أحد يعلم متى سيتم استكمال الموسم الحالي من السيري آ، الأمر الذي يعد مصدر تساؤلات للجميع هناك.

وحول ذلك، قال جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن الموسم الحالي قد ينتهي في سبتمبر أو أكتوبر من العام الحالي بهذا الشكل.

وأضاف: "الوضع صعب والجميع يجب أن يتحمل ذلك، حتى الآن لا نمتلك خطة واضحة لاستكمال الدوري الإيطالي وننتظر تحسن الأمور فقط"

وتابع: "انتهاء الموسم في أكتوبر؟ هذه فرضية في الوقت الحالي والأمر مطروح للمناقشة، لكنني أريد أن أوضح أنها لا تزال مجرد فرضية"

وأردف: "بالطبع إنهاء الموسم بشكل مبكر عن ذلك سيكون أفضل ليس فقط من أجل الموسم الحالي، ولكن لكي لا يؤثر الأمر على موسم 2020/2021"

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يذكر أن يوفنتوس ولاتسيو وإنتر هم المتنافسون على لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، حيث يتصدر البيانكونيري الترتيب متقدمًاعلى الوصيف لاتسيو ويأتي النيراتزوري في المركز الثالث.