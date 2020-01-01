رئيس الاتحاد الإيطالي: "آمل أن تعود الجماهير هذا الصيف"

رئيس الاتحاد الإيطالي يفتح الباب أمام عودة الجماهير إلى الملاعب قبل نهاية الموسم الحالي

يأمل جابرييلي جارفينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في إعادة فتح الملاعب أمام الجماهير من جديد قبل نهاية الموسم الحالي.

ويستعد الدوري الإيطالي للعودة من جديد في العشرين من يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحول الحضور الجماهيري والذي سيكون غائبًا في بداية عودة النشاط ولفترة غير محددة، يأمل جرافينا ألا تطول هذه الفترة التي ستكون فيها الملاعب فارغة.

المزيد من الفرق

وأضاف: "الآن علينا النظر إلى الأمام، وبالنسبة لنا الهدف التالي هو إعادة فتح الملاعب أمام الجماهير قبل نهاية الموسم الجاري وخلال هذا الصيف"

وتابع: "آمل أن أعيد فتح الملاعب بالفعل في الصيف. من خلال تراجع نسب العدوى، آمل أن نتمكن من السماح بدخول جزئي لجماهير كرة القدم. سيكون ذلك بمثابة حقن استثنائية للثقة والحماس"

وأردف: "كان من الصعب إنهاء الموسم الحالي بشكل طبيعي بسبب الوباء، ولكن إنهاء الموسم على أرض الملعب سيكون الطريقة الأكثر عدالة من أجل التقييم"

لعنة رونالدو وأكثر لاعب يكرهه العرب.. أسوأ من ارتدوا أرقامًا مميزة مع كبار أوروبا‎

يذكر أن حامل اللقب يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، ويلاحقه كل من صاحب المركز الثاني لاتسيو وإنتر صاحب المركز الثالث.