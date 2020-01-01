رئيس الاتحاد الأوروبي: كورونا سيغير وجه كرة القدم

متى تعود كرة القدم؟

تحدث رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر سيفيرين عن عودة الدوريات في الأيام المقبلة والتغير المحتمل على شكل كرة القدم بسبب التوقف الحالي وفيروس كورونا.

وحتى الآن لم يُحدد موعد نهائي لاستئناف البطولات الكروية الكبرى، بل وتم إلغاء المسابقات في فرنسا وهولندا، وذلك تخوفاً من الوضع الصحي بالبلاد.

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وقال سيفيرين في تصريحات نقلها "nova.rs": "سنهزم كوفيد-19، وكرة القدم يمكن أن تعطينا الطاقة الإيجابية، الفيروس كشف لنا هشاشة عالمنا".

وأتبع: "لن يشعر الناس بطبيعية الحياة إلا إذا عادت كرة القدم، ستتغير الكرة، ولكن تغير مؤقت، مرت بحروب وأوبئة ولكن تعود لتكون اللعبة المحببة لنا".

واستمر السلوفيني: "عندما تعطي السلطات السماح، سيعود اللاعبون في أقرب وقت، وذلك طبعاً بعد الخضوع للفحوصات ودون وجود للجمهور".

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يذكر أن اليويفا كان قد أعلن عزمه على استكمال منافسات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في أغسطس المقبل، ولكن لم يحدد موعداً محدداً.