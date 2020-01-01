رئيس الاتحاد الآسيوي يحسم مصير دوري الأبطال 2020

كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن الإثنين الماضي استخدام تقنية الفيديو في منافسات ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية

شدد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أولوية استكمال مسابقة دوري أبطال آسيا 2020.

وتوقفت مباريات دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي، بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة.

ونقل برنامج "الدوري مع وليد" تأكيد رئيس الاتحاد الآسيوي على أن أولوية الموسم الحالي هو استكمال نسخة 2020.

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كما أكد الاتحاد الآسيوي على تمسكه باستكمال دوري الأبطال للعام الحالي، وعدم وجود نية لتأجيل أو إلغاء البطولة بشكل نهائي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن الإثنين الماضي استخدام تقنية الفيديو في منافسات ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بالنسخة الحالية.

وأرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطابًا للأندية المشاركة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا يخطرهم بإقامة مباريات ربع النهائي بتقنية الفيديو.

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وستصبح هي المرة الأولى لدوري أبطال آسيا في استخدام تقنية الفيديو في مبارياتها، خاصًة وأن "الفار" أصبح يستخدم في الكثير من البطولات حول العالم.