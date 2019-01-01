رئيس الاتحاد الآسيوي يتمنى التوفيق للهلال في مونديال الأندية

البطولة القارية تمثل قمة طموحاتنا

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي كرة القدم على القيمة الكبيرة التي تمتلكها بطولة دوري أبطال آسيا التي حققها نادي الهلال السعودي مؤخرًا.

وقال الشيخ سلمان أن البطولة القارية تمثل قمة طموحاتنا، وتتيح للفرق واللاعبين الآسيويين فرصة للنجاح على الساحة العالمية.

وأضاف : النتائج التي تفخر بها فرقنا في كأس العالم للأندية تجسد الجودة والمكانة المتنامية لبطولاتنا إلى جانب السد القطري.

وتمنى التوفيق لبطل آسيا الهلال وقال : "أتمنى أن يحقق الهلال أيضاً الأفضل في كأس العالم للأندية في قطر الشهر المُقبل".

وحجز الفريق الهلالي مقعده في كأس العالم للأندية عقب التغلب على أوراوا ريدز الياباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراتي الذهاب والعودة.

وضرب نادي الهلال السعودي موعداً مع الترجي التونسي في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.