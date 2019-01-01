رئيس اتحاد جدة يهاجم إدارة التعاون

أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي يهاجم نظيره محمد القاسم رئيس التعاون بسبب اللاعب عبد الفتاح آدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي نظيره محمد القاسم رئيس نادي التعاون بسبب اللاعب الشاب عبد الفتاح آدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الحائلي وأكد خلالها أن أن القاسم لم يحترم الاتفاق الذي جرى بينهما في الفترة الأخيرة.

وقال الحائلي: "القاسم تعامل مع نادي الاتحاد بشكل غير احترافي ولا أدبيات، وتجاهل الرد على اتصالاتنا خلال آخر ٤٨ ساعة".

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وأضاف: "كنا قد اتفقنا مع رئيس نادي التعاون على كافة تفاصيل الصفقة، وكنا سنضم عبد الفتاح آدم مقابل ٢٠ مليون ريال، بالإضافة للاعب من صفوف فريقنا".

وكان نادي النصر قد حصل على موافقة من قبل محمد القاسم رئيس التعاون على ضم اللاعب عبد الفتاح آدم مقابل ٢٥ مليون ريال سعودي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن آدم كان قريبًا للغاية من صفوف الاتحاد، قبل أن تشهد الصفقة تطورات كبيرة غيرت مصير اللاعب.