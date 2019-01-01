رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية: مشاركة قطر أضافت لكوبا أمريكا

إشادة للعنابي من رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد أليخاندرو دومينجيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بمشاركة قطر في بطولة كوبا أمريكا والتي تستضيفها البرازيل.

ويلعب العنابي في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كلاً من الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وقال دومينجيز في تصريحات صحفية: "الاهتمام الدولي بقطر يتزايد، خاصة مع اقتراب كأس العالم القادم، كما أنها بطل آسيا".

وواصل: "مشاركة بطل آسيا في كوبا أمريكا، يعطي المزيد من الأهمية للبطولة ويعزز مكانتها، قطر فريق قوي ويقدم مستويات رائعة".

وتابع: "العنابي يمتلك لاعبين شباب على مستوى عال، واثق من أنهم يقدموا المنتظر منهم في البطولة التي تحظى بالكثير من اهتمام عشاق كرة القدم حول العالم".

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الجدير بالذكر أن المنتخب القطري افتتح مبارياته في البطولة بتعادل بهدفين لكل فريق أمام باراجواي، ثم هزيمة مساء الأمس من كولومبيا بهدف نظيف.

ومن المنتظر ان ينهي العنابي دور المجموعات أمام الأرجنتين مساء الأحد القادم.