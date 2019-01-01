رئيس أتلتيكو يؤكد الاهتمام بضم خاميس وينفي التفاوض

الأمر ليس واضحاً بعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد اهتمام ناديه بضم خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الذي انتهت إعارته في صفوف بايرن ميونيخ الذي قرر عدم تفعيل خيار الشراء.

ولكن على النقيض، نفى سيريزو وجود أي مفاوضات حالية بين الأتلتي والملكي بشأن اللاعب الكولومبي.

وقال سيريزو في لقاء تلفزيوني:"أتلتيكو دائماً ما يهتم بكبار اللاعبين، وخاميس رودريجيز لاعب عظيم، ولكننا لسناعلى تواصل مع ريال مدريد بشأنه".

وأضاف:"بوضوح، اللاعبين العظماء هم محط اهتمام الجميع، بما فيهم نادينا".

وكانت التقارير قد وضعت أتلتيكو مدريد كمرشح أول للظفر بخدمات الكولومبي الدولي.

يذكر أن نابولي الإيطالي هو الأكثر تقدماً في مفاوضاته مع اللاعب، ولكنه يرفض دفع المبلغ المطلوب (42 مليون يورو) بشكل مباشر، حيث يتمسك بالإعارة مع حق الشراء.