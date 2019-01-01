رئيس أتلتيكو مدريد: سيميوني هو المدرب الأفضل في العالم

تصريحات رئيس النادي الإسباني قبل اللعب أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يعتقد إنريكي كيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن قرار التجديد للمدرب دييجو سيميوني جاء منطقياً.

النادي الإسباني أعلن مؤخراً عن الإبقاء على المدرب الأرجنتيني لفترة أطول، ليستمر بصفوفه حتى 2022.

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وقال كيريزو عن هذا القرار:"كان منطقياً وطبيعياً، هو في النادي لسنوات طويلة وهو المدرب الأفضل في العالم بالنسبة لنا".

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✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وأضاف:"لن نجد مدرباً مثله يلعب هذا الحماس والاستمتاع وتدرج حتى الوصول لمكانته الحالية".

قدوم ألفارو موراتا:"رأيتموه أكثر من مرة بقميص أتلتيكو وهو لاعب صغير، أثق فيه سواء بمساعدة الفريق على الفوز أو تسجيل الأهداف".

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الفوز بدوري أبطال أوروبا:"تأهلنا للنهائي مرتين في السنوات الأخيرة دون النظر لأي منافس، وقمنا بتكوين فريقاً قادر على تحقيقها".

أتلتيكو مدريد يستعد لاستضافة يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، قبل أن يحل كضيف على النادي الإيطالي في 12 مارس القادم.