رئيس أتلتيكو مدريد: حاولنا ضم سواريز منذ أن كان في أياكس

استغللنا جيدًا وضعه في برشلونة..

اعترف إنريكي سيزيرو، رئيس أتلتيكو مدريد، أن ناديه حاول التعاقد مع لويس سواريز منذ مدة طويلة بيد أن العامل المادي كان سببًا في فشل وصوله مبكرًا للعاصمة الإسبانية.

سواريز برز كأحد أكثر مهاجمي العالم الواعدين خلال فترته مع أياكس، لينتقل بعدها إلى ليفربول ومنه إلى برشلونة، ورحل عن البلوجرانا هذا الصيف بعدما أصبح ثالث هداف تاريخي للنادي.

الدولي الأوروجوياني اختار الانضمام إلى الروخيبلانكوس، واستغل الأتليتي الظرف جيدًا وضمه بصورة شبه مجانية، ليخرج سيزيرو للصحف ويكشف عن إعجاب مدربه دييجو سيميوني بسواريز كذلك.

المزيد من الفرق

الرئيس قال "لدى سواريز الكثير من المعجبين، وأتخيل أن من ضمنهم مدربنا. لكن مهلًا، بسبب الظروف التي عاشها مع أحد أكبر أندية العالم، برشلونة، لم يكن تعاقدنا معه ممكنًا، لكن بسبب ظروف الحياة وصل إلينا".

كما أضاف "لقد حاولنا بالفعل التعاقد معه منذ أن كان يلعب في كرة القدم الهولندية، لكن ظروفنا الاقتصادية لم تكن جيدة وفي النهاية لم نتمكن من القيام بذلك، الآن بعد سنوات وصل إلى فريقنا".

بارتوميو مودعًا سواريز: ستظل أسطورة في تاريخ برشلونة

وأخذ سيزيرو في الإشادة بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، مصنفًا إياه بأنه "أحد أفضل رؤساء الأندية في التاريخ" رغم ما يتعرض إليه من حملة شرسة من الانتقادات بسبب حالة النادي الكتالوني معه مؤخرًا.

في الوقت نفسه، فرفض سيزيرو فكرة أن يكون أتلتيكو قد استفاد من برشلونة كثيرًا بضم سواريز مجانًا وجنيّ أموال طائلة من بيع أنطوان جريزمان وأردا توران لهم، بينما لم يستفد البرسا من الأتليتي من خلال هذه الصفقات.

سيزيرو تابع تصريحاته بقوله "لا، إن الأمر مثل اليناصيب يعتمد على الحظ، أنت تختار رقمًا وتنظر إلى ما سيحدث، لا شيء مضمون".

وأتم "الحياة كما هي والصداقة كما هي، لدينا علاقة رائعة مع برشلونة ونحن معجبون بهم ونساندهم، وسأضيف بعض الأشياء: يبدو لي بارتوميو رئيسًا عظيمًا وفي النهاية سيثبت التاريخ كل ما فعله لبرشلونة".

يذكر أن جماهير برشلونة قد جمّعت توقيعات لسحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي وإجراء تصويت على استمراره، إلى جانب حملة كبيرة على الأرجح ستؤدي إلى خسارة بارتوميو الانتخابات في مارس المقبل.