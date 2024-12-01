"سنفوز بالألقاب خلال 5 سنوات" .. فيرناندو هييرو يكشف رؤية النصر برسالة مفاجئة لجماهيره!

أكد الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي بنادي النصر، أن النادي سيشهد تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة المُقبلة، وسيُمتع جماهيره بالفوز بالبطولات، وهذا هو الهدف الذي يستيقظون عليه يوميًا.

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وأوضح هييرو، عبر المركز الإعلامي بنادي النصر، أن عمل كمدير رياضي لمدة أربع سنوات، وكان مساعدًا للمدرب كارلو أنشيلوتي عامًا، قبل توجهه إلى قطر، كأولى تجربة له في الوطن العربي، مضيفًا أنه يقضي الكثير من الوقت في النادي والمكتب والسفر، ويواجه تحديات لمحاولة التأقلم سريعًا، بالتعرف على مكان وأشخاص جدد، ومن المهم بالنسبة إليه هو الاطمئنان على زوجته وابنه.

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وأضاف "هناك العديد من الأيام التي تكون لدي اجتماعات مع ممثلي الشركات، يعرضون أحدث التطورات في كرة القدم، كما أعقد اجتماعات مع طاقمي لمراعاة شؤون اللاعبين، سواءً في الدوري السعودي أو الدوريات العالمية".

وتابع هييرو "نحن ندير قسم الكشافة، ونعمل على إنشاء قسم لتتبع أداء اللاعبين، ويجب أن يكون جزءًا من النادي، أكثر ما يهمني الآن هو المضي قدمًا نحو بناء فريق قوي، وصنع هوية خاصة بفريق النصر، وعندما ننظر للفريق الأول بأن يضم العديد من اللاعبين الناشئين من التقسيمات الأدنى، ومن الأكاديمية نفسها، تنظر للهوية التي تميز الفريق، خاصة وأن بعض أبناء الأكاديمية شق طريقه نحو الفريق الأول، وهذه الأكاديمية تحظى برئيس جديد ومدير ورئيس للكادر الطبي، وهناك الكثير من المفاهيم الجديدة".

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واستطرد "على مدار عام ونصف، استثمر النادي بشكل كبير في صالة الألعاب الرياضية وغرفة تبديل الملابس، من أجل خطتنا الجديدة للنادي، بالحفاظ على راحة اللاعبين والاستمتاع قدر الإمكان، هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون لرعايتهم، مثل خبراء التغذية ومدربي اللياقة البدنية والأطباء".

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ونوه هييرو بأن النصر شهد الكثير من التغييرات، حيث نمى كثيرًا وتحسنت ظروفه بشكل ملحوظ، من منطلق الإيمان والفهم لما يجب أن يكون عليه نادٍ مثل النصر، مضيفًا "نحن فريق كبير، ولابد أن يكون مميزًا بالملعب، بقتاله للحصول على الألقاب وبلعبه المميز، حتى يفتخر بهم بجمهورهم ومتابعوهم في الخارج، لأنهم يبذلون قصارى جهدهم، أظن أنه خلال 5 سنوات، سيصل هذا النادي إلى أعلى مستويات، من حيث البنية والإدارة وعلى أرض الملعب أيضًا، وسيمتع الناس ويجعلهم يفتخرون بفريقهم على أرض الملعب".