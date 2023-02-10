ذئب متنكر ومثير للاشمئزاز .. هجوم عنيف على مقترح السوبرليج الجديد

علي سمير
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European Super League protests ChelseaGetty Images
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خافيير تيباس على رأس المناهضين للفكرة

يعود الجدل من جديد على الساحة الأوروبية، بسبب مقترح السوبرليج الذي خرج به بيرند ريتشارت الرئيس التنفيذي للشركة المروجة للبطولة.

الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس قرروا رفض الاستسلام في هذه القضية، نحو إقامة المسابقة المقترحة التي ستكون موازية لدوري أبطال أوروبا.

ريتشارت يقول إن هذه المنافسة ستكون مفتوحة وبها العديد من المزايا الرياضية، بتواجد ما يقرب من 68 إلى 80 ناديًا، بمشاركة كل فريق في 14 مباراة على الأقل.

وتعرضت هذه الفكرة لانتقادات واسعة كان أبرزها من رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، الذي وصفها بالذئب المتنكر الذي يحاول خداع كرة القدم الأوروبية.

ماتس إنكويست الأمين العام لكرة القدم السويدية يعارض هذه الفكرة تمامًا، وقال في تصريحات لصحيفة "Expressen ":"إنه أمر مثير للاشمئزاز، سنعارضه ونأمل أن تقوم الاتحادات الأخرى برفض هذه الفكرة".

وأضاف:"كرة القدم يسيطر عليها المال والشركات، ولكن هنا في السويد هناك نظام رياضي يعتمد على القيم التي طورتها الرياضة نفسها، وأتمنى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالتصدي لهذه الخطوة وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم".

جدير بالذكر أن موقف الأندية الإنجليزية لا يبدو واضحًا في الوقت الحالي من المشاركة في السوبرليج، وسط توقعات بعدم عودة كبار المسابقة لها من جديد.

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