ذهب للسهر في ملهى ليلي .. تين هاج يدافع عن نجم مانشستر يونايتد "المريض"

ليست الواقعة الأولى من نوعها

أزمة جديدة تلوح في الأفق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب ما فعله مهاجم الفريق ماركوس راشفورد على هامش غيابه عن التدريبات.

إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر قال الأسبوع الماضي إن راشفورد لم يتواجد بالتدريبات الجماعية للفريق بسبب شعوره بالمرض، وذلك بعد أن تم تصويره في الليلة السابقة في أحد الملاهي الليلية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم الإنجليزي استمتع بقضاء ليلة ساهرة في نادي "Thompsons Garage" في بلفاست، مع انتشار العديد من الصور له هناك على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت إن اللاعب شوهد بالملهى ليلة الأربعاء، واضطر إلى تأجيل عودته إلى المنزل بعد إصابته بالمرض، مما تسبب في غيابه عن التدريبات الخاصة بمباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوبورت كاونتي والمقرر إقامتها، غدًا، الأحد، خارج ملعب الشياطين الحمر.

ورغم عدم سعادة تين هاج بهذه الواقعة، إلا أنه قرر الدفاع عن راشفورد في المؤتمر الصحفي للقاء، وقال إن اللاعب أبدى تصميمه الواضح على وضع الأمور في نصابها الصحيح بعد هبوط مستواه خلال الأسابيع الماضية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها راشفورد بالذهاب إلى الملاهي الليلية بمنتصف الموسم، حيث وقع نفس الأمر في أكتوبر 2023 عندما ذهب للاحتفال بعيد ميلاده السادس والعشرين بعد خسارة الفريق للديربي أمام مانشستر سيتي.