هدية على طبق من ذهب .. شهر كامل أمام مانشستر سيتي لخطف نجم البريميرليج!

هل يسبق جوارديولا منافسيه نحو الفتى البرازيلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة سارة لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بشأن أحد الصفقات التي يسعى لحسمها في أقرب فرصة.

ويضع مانشستر سيتي، النجم البرازيلي برونو جيماريش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن ناديه يتمسك به خصوصًا أنه يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وقال فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، إن السيتي لديه فرصة ذهبية لضم لاعب الوسط البرازيلي دون الحاجة إلى موافقة ناديه.

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وأوضح رومانو: "برونو لديه شرط جزائي في عقده مع نيوكاسل، يسمح له بالرحيل عن الفريق بمجرد دفع 100 مليون جنيه إسترليني".

وأشار إلى أن هذا الشرط يتم تفعيله فقط لمدة شهر، حيث يبدأ من الأسبوع الأخير في شهر مايو وحتى بداية الأسبوع الأخير من شهر يوني، وفي يوليو وأغسطس، سيكون لنيوكاسل السيطرة الكاملة على الأسعار والمفاوضات المحتملة.

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، قد أكدت أن إدارة مانشستر سيتي لم تبد اهتمامها بالتعاقد مع جيماريش بشكل رسمي حتى الآن، لكن مع وجود هذا الشرط ربما تتحرك لحسم الصفقة في أسرع وقت.

ويقدم برونو جيماريش أداءً مميزًا مع نيوكاسل هذا الموسم، حيث لعب 45 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.