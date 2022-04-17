ذهب إلى ظل نيمار ومبابي .. أرقام محبطة لميسي ضد مارسيليا!

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره مارسيليا في الدوري الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

مشاركة ميسي لم تكن في أفضل صورة، حيث لم يسجل النجم الأرجنتيني ولم يصنع وأبقى على أرقامه في الدوري الفرنسي كما هي.

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فيما يلي دعونا نستعرض أرقام ليونيل في المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف وحيد:

لعب النجم الأرجنتيني أساسيًا ولمدة 90 دقيقة، حيث لم يغادر الملعب سوى عندما أطلق الحكم صافرة النهاية.

سجل ميسي هدفًا وتم إلغاؤه بسبب التسلل في الدقيقة الـ 41 من عمر المواجهة بعد تدخل تقنية الفيديو.

لمس ميسي الكرة 56 مرة، وأخرج 34 تمريرة بشكل صحيح من أصل 41 محاولة له بنسبة دقة 83%.

على مستوى المراوغات، نجح ميسي في مراوغة نجوم مارسيليا ثلاث مرات من أصل ثلاث محاولات طوال الـ 90 دقيقة.

فاز ميسي بأربعة التحامات على الأرض من تسع محاولات بنسبة نجاح أقل من 50% بينما فاز بكرة هوائية واحدة من الالتحام الوحيد الذي اشترك فيه.

دفاعيًا قطع ميسي كرة واحدة طوال المباراة من الخصوم، وفقد الكرة 16 مرة خلال الـ 90 دقيقة.