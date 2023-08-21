ذهبي الشباب ينفجر بسبب الهلال: الثنيان أهان تمبكتي .. ورفض "عرضًا جنونيًا" من النصر

مفاجآت جديدة في صفقة حسان تمبكتي

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فجّر ناصر الكنعاني، العضو الذهبي بنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضية انتقال حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال.

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الهلال السعودي أعلن مساء الإثنين، التعاقد رسميًا مع تمبكتي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بعد منافسة شرسة مع النصر والاتحاد والأهلي.

وقال الكنعاني الذي حضر اجتماع أعضاء الشرف الذهبيين مع رئيس نادي الشباب خالد الثنيان، في تصريحات لبرنامج "برا 18": "في البداية أخبرنا الرئيس برفضنا بيع اللاعب".

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وأضاف: "الأمير عبد الرحمن بن تركي، عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب، ظل متمسكًا برفض بيع اللاعب، مهما كان الثمن.. بينما باقي الأعضاء، وافقوا في النهاية على التخلي عن تمبكتي، إذا كان الأمر ضروريًا لسداد الديون؛ بشرط أن يكون للنادي صاحب أكبر عرض مالي".

وكشف عضو الشرف الذهبي، عن أنهم تفاجئوا بإصرار الثنيان، على بيع تمبكتي للهلال، بمبلغ 46.5 مليون ريال سعودي، مع رفض عرض النصر الضخم، الذي يصل إلى 120 مليونًا.

وأعلن الكنعاني، عن تفاصيل عرض الهلال؛ الذي سيدفع 40 مليونًا بشكل فوري، بينما الـ6.5 مليون الأخرى؛ هي قيمة ديون على الشباب، من صفقتي الكولومبي جوستافو كوييار وهتان باهبري.

وأشار إلى أنه بجانب هذا المبلغ، سينتقل الظهير حمد اليامي والمهاجم عبد الله رديف، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب؛ لمد موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

واختتم ناصر الكنعاني تصريحاته؛ بالقول: "عندما سألنا الثنيان، عن سبب بيع اللاعب بهذا المبلغ؛ رد بأن تمبكتي لاعب عادي، وليس نجمًا كبيرًا في الفريق الأول".

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