بعد ذهبية رمي المطرقة.. مطالبات بفحص "الحمض الننوي" لبطل كندا!

"يبدو أستراليًا في السر"

تسبب الكندي إيثان كاتزبيرج، في حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات رمي المطرقة بأولمبياد باريس 2024.

وتوّج صاحب الـ22 عامًا بالميدالية الذهبية، بعد أن حقق مسافة 84.12 متر، ليتفوق بشكل كاسح على جميع منافسيه، إذ ابتعد عن وصيفه بينس هالاس (صاحب الفضية) بفارق 4.15 متر.

وينحدر كاتزبيرج من مدينة نانايمو في مقاطعة كولومبيا البريطانية، علمًا بأنه يمثل العلم الكندي منذ ظهوره على الساحة في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 عامًا قبل 3 سنوات.

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إلا أن رواد منصات التواصل الاجتماعي يطالبون النجم الكندي بإجراء اختبار الحمض النووي، حيث يعتقد كثيرون أن "أصوله أسترالية"، بفضل لياقته البدنية الممتازة وشعره الطويل المموج وشاربه الكثيف.

وكتب أحد المتابعين عبر منصة إكس: "أريد إجراء اختبار الحمض النووي، هذا الرجل أسترالي بوضوح"، وأضاف آخر: "إيثان يتمتع بالطاقة الأسترالية، لكنه بالتأكيد من كندا". وقال ثالث: "يمكنه ترويض تمساح"، وأنهى رابع: "ربما يكون أستراليًا في السر".