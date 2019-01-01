ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2018-19، مواعيد مباريات الذهاب، القنوات الناقلة لها وأبرز الغائبين

تنطلق مباريات دور الـ8 من كأس ملك إسبانيا 2018-19 يوم الثلاثاء القادم 22 يناير 2018 ميلادياً، الموافق 16 جمادي الأولى 1440 هجرياً، وستمتد مباريات هذا الدور حتى يوم 30/1 حيث ستكون عبارة عن مباريات ذهاب وعودة.

سيشهد اليوم الأول مباراة وحيدة بين فريق خيتافي وفالنسيا، بعد أن تأهل الأول إلى هذا الدور عقب تخطي عقبة بلد الوليد، بينما احتاج الخفافيش إلى تجاوز سبورتينج خيخون للتواجد في دور ربع النهائي

وفي اليوم التالي ستقام مباراة واحدة ، وهي الأبرز في لقاءات هذا الدور حيث ستجمع بين إشبيلية وحامل اللقب برشلونة.

في اليوم الثالث والأخير من لقاءات الذهاب، سيتواجه إسبانيول مع فريق ريال بتيس، وسيلعب ريال مدريد مع جيرونا الذي قهر أتلتيكو مدريد في دور الـ16.

ستقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً على أن تلعب مباريات الإياب بعدها بأسبوع واحد وعلى مدار ثلاثة أيام أيضاً

الاتحاد الإسباني يدرس تطوير كأس الملك وتغيير نظامه

مواعيد ذهاب دور الـ8 لكأس ملك إسبانيا 2018-19

المباراة الموعد الملعب القناة الناقلة خيتافي - فالنسيا الثلاثاء 22 يناير 2019 ميلادياً،

16 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية كوليسيوم ألفونسو بيريز beIN SPORTS HD 3 إشبيلية - برشلونة الأربعاء 23 يناير 2019 ميلادياً،

17 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية رامون سانشيز بيزاخوان beIN SPORTS HD 3 إسبانيول - ريال بتيس الخميس 24 يناير 2019 ميلادياً،

18 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية كورنيلا البرات beIN SPORTS HD 3 ريال مدريد - جيرونا الخميس 24 يناير 2019 ميلادياً،

18 جمادي الأولى 1440 هجرياً،

22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية سانتياجو برنابيو beIN SPORTS HD 3

أبرز الغائبين عن ذهاب دور الـ8 لكأس ملك إسبانيا 2018-19