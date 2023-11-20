ذكريات للبيع .. ميسي يهدد الرقم القياسي لمايكل جوردن!

ليونيل ميسي يبيع عدة قمصان من كأس العالم 2022!

أعلنت إحدى الشركات المختصة في التحف والمقتنيات النادرة عن مزاد خاص للغاية لستة من قمصان ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

جاء هذا بحسب ما ذكروا في إعلان عن القمصان الستة، حيث سيتم بيعهم في نيويورك من خلال مزاد من المنتظر أن يجمع مبلغًا قياسيًا من الأموال.

وأوضحت الشركة بحسب البيان الذي أصدرته عبر موقعها أن المزاد سيتم تخصيص جزء من أرباحة من أجل الأعمال الخيرية.

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ويستهدف المزاد الوصول إلى رقم قياسي من الأموال، حيث يحتل قميص الأمريكي مايكل جوردن أسطورة كرة السلة المركز الأول في فئة مزادات قمصان النجوم، حيث تم بيعه في سبتمبر 2022 مقابل حوالي عشرة ملايين دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن القمصان التي ستباع هي التي ارتداها ميسي في مباريات النهائي ونصف وربع وثمن النهائي، بالإضافة إلى قميصين من قمصان دور المجموعات.