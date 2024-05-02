ذكرى مؤلمة .. الاتحاد الأوروبي يستفز جماهير ريال مدريد بـ"انحيازه لبايرن ميونخ"!

تغريدة "ليس لها مبرر" تشعل غضب الملكي

أثار الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لمسابقة دوري الأبطال، غضب جماهير ريال مدريد بسبب تغريدة مثيرة للجدل على موقع "X" (تويتر سابقًا).

وأعاد حساب دوري الأبطال إلى الأذهان لقطة مؤلمة لجماهير ريال مدريد من مواجهة سابقة أمام بايرن ميونخ، في نسخة دوري أبطال أوروبا 2012، عندما نشر ركلات الترجيح التي خسرها الملكي أمام العملاق البافاري في الدور نصف النهائي.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابًا في ملعبه (2-1)، قبل أن يخسر بنفس النتيجة على ملعب ريال مدريد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي خسرها الملكي بنتيجة (3-1).

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وأهدر كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرجيو راموس تسديداتهم، مما جعل ركلتي الجزاء اللتين أنقذهما إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد آنذاك عديمة الفائدة.

وأشعلت هذه الرسالة غضب مشجعي ريال مدريد الذين يرون في تلك الصور موقفًا واضحًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لصالح بايرن ميونخ على حساب ريال مدريد.

واتجهت تعليقات جماهير ريال مدريد، على التغريدة إلى الهجوم على المسؤولين عن الحساب، لأن تلك المباراة لعبت في 25 أبريل 2012 وليس 2 مايو (تاريخ اليوم)، لذا فإن ذكرى تلك المباراة ليس لها ما يبررها.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لاستضافة البافاري في الثامن من مايو الجاري، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2.