ذكرى مقلقة لبرشلونة .. ذكريات "مرعبة" تسعد باريس سان جيرمان قبل قمة الأبطال!

هل يصحح البلوجرانا الوضع؟

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتجنب ذكرى غير سعيدة بالمرة حدثت في مثل هذا اليوم قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2020 ويسعى لتحقيق نتيجة جيدة حينما يحل ضيفًا في لقاء الذهاب على ملعب حديقة الأمراء.

ولن تكون المهمة سهلة بوجود عناصر قوية مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وغيرهم بقيادة لويس إنريكي، لكن المشكلة الأخرى تكمن في ذكرى سيئة تؤرق جماهير النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ففي مثل هذا اليوم، 10 أبريل، في 2018 شهدت تعرض برشلونة لأول خسارة في دوري أبطال أوروبا مع المدرب إرنستو فالفيردي والتي جاءت ضد روما وانتهت بخسارة البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

الهزيمة كانت كافية ليخرج برشلونة من البطولة من ربع النهائي رغم الفوز في الذهاب برباعية لهدف، وهو ما تسبب بعدها في لعنة طاردت النادي الكتالوني.

وفي الموسم التالي تكرر الأمر في نصف النهائي بعد الخروج أمام ليفربول رغم الفوز ذهابًا بثلاثية نظيفة وذلك بعد الهزيمة إيابًا برباعية.

وتعد هذه المباراة بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير، وعانى برشلونة من أزمات طاحنة رياضيًا واقتصاديًا ولم يتعافى منها كليًا حتى الآن.

فهل تكون مباراة اليوم بمثابة استعادة لذكرى الخسارة من روما، أم تنجح كتيبة تشافي هيرنانديز في استبدال هذه الذكرى بأخرى أفضل؟