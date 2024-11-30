"سيستغرق الأمر وقتًا طويلًا" .. شتيجن يخرج برسالة مُقلقة عن تعافيه من الإصابة

أعرب عن تحمسه تجاه العمل مع الشباب

كشف الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، عن آخر تطورات تعافيه من الإصابة، تمهيدًا إلى العودة للملاعب من جديد في أقرب فترة ممكنة.

شتيجن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة بنهاية سبتمبر الماضي، مما أدى إلى انتهاء موسمه بشكل كامل، وتعاقد النادي الكتالوني مع البولندي شتشيسني لتغطية مكانه.

وخلال تواجده في العرض التمهيدي لحفل برشلونة الخاص بالذكرى الـ125 لتأسيس النادي، قال الألماني:"إنه لشرف كبير لي أن أمثل هؤلاء الشباب الذين يلعبون بأقصى قدر من الحماس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في السنوات التي فاز فيها برشلونة بكل شيء، أراد الجميع أن يكون هنا، بدا الأمر جنونيًا بالنسبة لي ولعائلتي، وكنت دائمًا فكر في القدوم إلى هذا النادي".

وفيما يتعلق بعملية تعافيه:"أنا في أيد أمينة، كل شيء يسير على ما يرام، ولكني الآن في مرحلة سيستغرق فيها الأمر وقتًا طويلًا، أرى زملائي كل يوم واحاول أن أكون معهم لمشاركة هذه اللحظات من أجل مساعدتهم بأكبر شكل ممكن".

وفي نهاية حديثه أعرب شتيجن عن تحمسه للعمل مع النجوم الشباب بكتيبة المدرب هانز فليك، وعلى رأسهم باو كوبارسي وباقي اللاعبين القادمين من أكاديمية النادي الكتالوني.