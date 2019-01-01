ذكرى تأسيس النصر - 64 عاماً من البطولات وتبقى العالمية الأبرز

يعد جيل الثمانينات وأوائل التسعينات هو الجيل الذهبي للعالمي بقيادة ماجد عبدالله

يُصادف اليوم ذكرى تأسيس نادي النصر السعودي، والذي كان في يوم الأثنين 24/10/1955م على يد مجموعة شباب في مدينة الرياض يقودهم زيد بن مطلق الجبعاء وشقيقه حسين بدعم من شقيقهم الأكبر محمد الجبعاء يرحمهم الله جميعاً .

وتأسس الفريق النصراوي في الرابع والعشرين من أكتوبر 1955، كما يعد جيل الثمانينات وأوائل التسعينات هو الجيل الذهبي للعالمي بقيادة ماجد عبدالله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي.

ويعود ذكرى تأسيس النادي إلى الشقيقان زيد وحسين الجبعاء اللذان قاما بتأسيس نادي النصر السعودي، وقد اختارا له اللون الأصفر وهو لون تربة الجزيرة العربية، والأزرق وهو لون بحرها شعاراً للنادي ليأتي بعد ذلك الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لتكملة المشوار فيضيف خريطة الجزيرة العربية على اللونين الأصفر والأزرق لتظل خريطة الجزيرة العربية شعاراً لنادي النصر السعودي .

و يُلقبْ الفريق من قبل مشجعيه بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية كرة القدم بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998، وقد حصد على جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة.

كما عشاقه أيضاً بـ القاري كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وتعد فترة الستينات البداية الحقيقة للنادي في حصد البطولات النصراوية وفي منتصف السبعينات حقق النصر أول بطولة دوري تقام على مستوى المملكة، واحتكر النصر جميع بطولات المملكة لثلاث سنوات متتالية من 74 إلى 76 ميلادية.

وخلال التسعينيات انتقل النصر من البطولات المحلية إلى البطولات القارية حيث فاز ببطولة كأس الخليج مرتان وبطولة كأس الأندية الآسيوية مرة وبطولة كأس السوبر الآسيوية مرة. كما مثل النصر القارة الآسيوية في أول كأس عالم للأندية في عام 2000م.

وعلى مدار التاريخ قدم نادي النصر العديد من اللاعبين الكبار أمثال ماجد عبد الله وسالم مروان وناصر الجوهر ويوسف خميس ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي ومرحوم المرحوم وتوفيق المقرن ومبروك التركي وصالح المطلق.