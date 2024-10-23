"ذكرني ببيليه".. إشادة كبيرة بفينيسيوس بعد هدفه الخرافي في شباك دورتموند!

ماذا قال بوتراجينيو؟

وصف إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسساتية بنادي ريال مدريد، اللاعب فينيسيوس جونيور نجم الميرنجي بأنه "استثنائي"، وذلك بعدما سجل 3 أهداف في شباك بوروسيا دورتموند أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يرد في الشوط الثاني بـ5 أهداف عن طريق فينيسيوس جونيور (هاتريك) وأنطوني روديجر ولوكاس فاسكيز.

أجمل أهداف فينيسيوس جاء في الدقيقة 86، حين استلم الكرة من نصف ملعب ريال مدريد، قبل أن يركض على الجهة اليسرى، ويصل إلى داخل المنطقة ويراوغ ويسدد بمهارة في الشباك.

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وقال بوتراجينيو، في مقابلة مع تلفزيون ريال مدريد: "لقد ذكرني ببيليه، سجل هدفًا رائعًا، بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم، يجدر القدوم إلى البرنابيو لرؤية لاعب قادر على تقديم أداء يثير الكثير من الحماس".

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يكون مدمرًا بنفس القدر عندما يصطدم ريال مدريد ببرشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل، علمًا بأنه يتوقع أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته.