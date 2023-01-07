ذكاء مورينيو في الرد .. هل نيمار أفضل لاعب بتاريخ البرازيل؟

نيمار أفضل لاعب بتاريخ البرازيل؟

أجاب جوزيه مورينيو، مدرب روما، عن السؤال الخاص بأفضل لاعب في البرازيل منذ بيليه بصورة ذكية.

نيمار هو هداف البرازيل إلى جانب بيليه، حيث سجل 77 هدفًا في 124 مباراة مع منتخب بلاده.

وصرح مورينيو ردًا على التساؤل محاولًا التخلص منه لموقع DAZN، قائلًا:" نيمار موهبة رائعة ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك، لقد تمكن من الفوز منذ قدومه إلى اوروبا".

وأضاف:" لكنني أعتقد أنّ هناك لاعبين من البرازيل كانوا الأفضل في العالم في مرحلة ما، مثل رونالدو وريفالدو، لقد استشهدت باثنين فقط ويمكنني إضافة المزيد، لقد جاءوا أيضًا إلى أوروبا وكانوا رائعين جدًا".

ثم أردف:" سيواصل نيمار القتال ليكون ضمن النخبة الأوروبية -حيث هو بالفعل- ولكن سيظل الفوز مع البرازيل بالألقاب حلمًا بالنسبة له"

الجدير بالذكر، أنّ اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا وصل مع البرازيل إلى نهائي كأس كوبا أمريكا 2021، لكنهم خسروا أمام الأرجنتين في النهائي.