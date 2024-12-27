"شغل ذكاء اصطناعي" .. رسالة ساخرة بعد "اعتراف" كريستيانو رونالدو بقوة الهلال والاتحاد

رونالدو قال إن الهلال فريق خارق..

وجه الناقد الرياضي محمد الشيخ، رسالة ساخرة، إزاء تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، خلال حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2024.

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وفاز رونالدو بجائزتي الهداف التاريخي لكرة القدم، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، فيما صرّح البرتغالي أثناء تسلمه الجائزة الثانية، بأنه من الصعب أن يتوج ببطولة في المملكة العربية السعودية، في ظل وجود الهلال، الفريق الأقوى الخارق، والاتحاد الذي يتصدر ترتيب الدوري حاليًا".

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ونشر الشيخ رسالة، عبر منصة (إكس)، قال فيها "ما أستغرب لو طلع لنا واحد، وقال حديث رونالدو شغل ذكاء اصطناعي، أبدًا مو غريبة عليهم، عمومًا ما قاله الأسطورة ليس إلا تأكيد للمؤكد".

وشارك كريستيانو رونالدو في 19 مباراة مع النصر هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، علمًا بأن الفريق يحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، فيما يتصدر الاتحاد المسابقة بـ36 نقطة، ويأتي الهلال في الوصافة بـ34 نقطة.

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ومنذ انتقاله إلى صفوف النصر، في شتاء 2023، لم يحقق كريستيانو رونالدو أي بطولة رسمية مع فارس نجد، فيما قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخ النادي، وبلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، قبل خسارة اللقبين أمام الهلال.