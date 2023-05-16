ذعر في ريال مدريد بسبب فينيسيوس جونيور، هل يغيب أمام مانشستر سيتي؟

علي سمير
Vinicius Junior Real Madrid 2022-23Getty
دوري أبطال أوروبافينيسيوس جونيورمانشستر سيتي vs ريال مدريدمانشستر سيتيريال مدريد

صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف الحقيقة الكاملة

تسبب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في حالة من الذعر داخل ريال مدريد قبل المواجهة الحاسمة ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحفي رامون ألفاريز قال إن فينيسيوس يعاني من مشاكل بدنية تثير الشكوك حول إمكانية مشاركته كأساسي ضد الفريق الإنجليزي غدًا، الأربعاء على ملعب الاتحاد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن فينيسيوس لا يعاني من أي مضايقات عضلية، بل سيدخل المباراة في حالة مثالية من الناحية البدنية ضد مانشستر سيتي.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الموسيقي على مسامع جماهير ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي، لأن فينيسيوس كان النجم الأول لمباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد.

يذكر أن ريال تعادل مع سيتي 1/1 على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية للصعود إلى النهائي للعب أمام الفائز من إنتر وميلان.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

672048 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
672048 الأصوات

اختيارات المحررين