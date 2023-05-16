ذعر في ريال مدريد بسبب فينيسيوس جونيور، هل يغيب أمام مانشستر سيتي؟

صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف الحقيقة الكاملة

تسبب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور في حالة من الذعر داخل ريال مدريد قبل المواجهة الحاسمة ضد مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحفي رامون ألفاريز قال إن فينيسيوس يعاني من مشاكل بدنية تثير الشكوك حول إمكانية مشاركته كأساسي ضد الفريق الإنجليزي غدًا، الأربعاء على ملعب الاتحاد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن فينيسيوس لا يعاني من أي مضايقات عضلية، بل سيدخل المباراة في حالة مثالية من الناحية البدنية ضد مانشستر سيتي.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الموسيقي على مسامع جماهير ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي، لأن فينيسيوس كان النجم الأول لمباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد.

يذكر أن ريال تعادل مع سيتي 1/1 على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية للصعود إلى النهائي للعب أمام الفائز من إنتر وميلان.