ذراع لابورتا الأيمن.. استقالة متوقعة داخل إدارة برشلونة بسبب "الأقليات!"

مواقفه من الأقليات تقرب نهايته..

استقالة جديدة في طريقها للحدوث داخل الكيان الإداري لنادي برشلونة، هذه المرة الأمر يتعلق بذراع جوان لابورتا ومستشاره، إنريك ماسيب.

أثار ماسيب عاصفة من الجدل خلال الأيام الأخير بسبب إعادة تغريده لمحتوى ينتقص من الأقليات (المثليين والنسويين) بشكل عام، ما سبب أزمة بين جدران النادي الكتالوني.

يشتهر ماسيب بشكل عام بمواقفه المضادة للأقليات، وكان قد أعلن دعمه لكيانات أوروبية متطرفة في أوقات سابقة ضد أقليات دينية وعرقية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ريليفو" تشير إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، تقديم ماسيب استقالته في خضم الموجة العالية التي تطالب بأن يمثل برشلونة بشكل أفضل.

وكان أبرز المنادين بذلك المرشح الرئاسي السابق للنادي الكتالوني، فيكتور فونت، الذي قال إن وجود أشخاص مثل ماسيب في الكيان الإداري لبرشلونة أمر مخيب للآمال.