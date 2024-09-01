ذراعين على شكل "إكس" .. طريقة جديدة لتنبيه الحكم بالتعرض للإساءة العنصرية

كأس العالم تحت 21 عامًا

سيتبع جميع اللاعبين تلك الطريقة للتعبير عن تعرضهم للإساءة العنصرية

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طريقة جديدة يستطيع أن ينتهجها اللاعبين في المباريات، لتنبيه الحكم بتعرضهم للإساءة العنصرية.

وكشف الصحفي "Kaveh Solhekol" في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن اللاعبين الذين يتعرضون لإساءة عنصرية في بطولات الفيفا يستطيعون الآن تنبيه الحكم بوضع أدرعهم متقاطعة لعمل علامة "X".

وأوضح الصحفي أن الإشارة المذكورة تعني "لا للعنصرية"، وسيتم استخدامها في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا المقامة في كولومبيا حاليًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إذا تعرض أي لاعب لإساءة عنصرية، فيمكنه تنبيه الحكم من خلال وضع إشارة X بذراعيه، وسيوقف الحكم المباراة، وإذا استمرت الإساءة فسيتم تعليق المباراة أو إلغاؤها".

واختتم تغريدته قائلًا: "تم تنفيذ البروتوكول كجزء من إجراءات مكافحة العنصرية المكونة من 3 خطوات".