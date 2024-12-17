رسالة إلى فرانس فوتبول؟ إنفانتينو : "هنا فقط" ستجدون التصويت الأكثر نزاهة للأفضل في العالم!

فينيسيوس جونيور يحصد جائزة ذا بيست

خرج جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، برسالة انتقاد مبطنة، خلال حفل توزيع جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم لعام 2024.

الحفل الذي أقيم مساء اليوم، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، شهد حصول فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات، متفوقًا على رودري نجم مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الثاني، وكذلك زميله جود بيلينجهام صاحب المركز الثالث.

ويأتي ذلك بعد الجدل الواسع الذي وقع في أكتوبر الماضي، عندما حصل رودري على الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" متفوقًا على فينيسيوس، وهي الواقعة التي أغضبت ريال مدريد، وجعلت النادي الإسباني يتغيب عن حضور الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وسط اتهامات وتشكيك في نزاهة اختيار رودري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إنفانتينو قال في حفل "ذا بيست" عند صعوده على المنصة لاختيار الفائز:"لو أردتم التعرف على الأفضل في العالم، فهذا يجب أن يحدث من خلال "فيفا" لأن الجميع يقوم بالتصويت، الأمر شفاف وموضوعي وشامل".

وأضاف:"هذه الجائزة هي الأفضل على الإطلاق، هنا نعرف من يفوز على أرض الملعب ومن الذي تفوق بشكل رسمي، لأننا نمتلك العديد من فئات التصويت".

وتم تفسير كلمات رئيس الاتحاد الدولي، على أنها تحمل انتقاد مبطن إلى "فرانس فوتبول"، وإشارة إلى أن تصويت "ذا بيست" هو الأكثر نزاهة في العالم مقارنة بأي جائزة أخرى وفقًا لتصريحاته.